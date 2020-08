Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Diebe geben sich als Telekommitarbeiter aus+++ Verkehrskontrollen enden mit Festnahmen und Sicherstellung+++ Motorradfahrer verletzt sich schwer+++

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 03.08.2020:

Diebe geben sich als Telekommitarbeiter aus+++ Verkehrskontrollen enden mit Festnahmen und Sicherstellung+++ Motorradfahrer verletzt sich schwer+++

Gießen: Diebe geben sich als Telekommitarbeiter aus

Mehrere Hundert Euro haben Betrüger am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Franzensbader Straße in Gießener erbeutet. Die beiden Unbekannten hatten gegen 15.00 Uhr bei einer 90 - Jährigen geklingelt und sich als Telekommitarbeiter ausgegeben. Sie gaben an, die Satellitenschüssel des Fernsehers überprüfen zu müssen. In der Wohnung verwickelten die Diebe die Frau in ein Gespräch und teilten nun mit, dass sie auch die Steckdosen überprüfen müssten. Offenbar entwendeten sie dabei das Bargeld der Frau. Die beiden Männer sollen schlank und etwa 185 sowie 170 Zentimeter groß sein. Beide sollen blonde Haare haben und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Verkehrskontrollen enden mit Festnahmen und Sicherstellung

Mehrere Maßnahmen wie drei Festnahmen oder die Sicherstellung eines zu lauten PKW mussten am Sonntagnachmittag in der Gießen Pforte durchgeführt werden. Zunächst hatten sich drei "Insassen eines Paketfahrzeuges" auffällig verhalten. Es stellte sich heraus, dass die drei Ukrainer keinen gültigen Aufenthaltstitel und keine Arbeitserlaubnis hatten. Sie wurden zunächst festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Wenig später kam ein Mann mit einem lauten PKW in die Kontrollstelle. Bei der Messung der Lautstärke des Standgeräusches stellte es sich heraus, dass diese statt der erlaubten 81 bei 95 Dezibel lag. Der PKW wurde sichergestellt. Ein anderer Autofahrer war unterwegs, obwohl er keine Fahrerlaubnis hatte. Auf beide Personen kommen Anzeigen zu.

Gießen: Navi entwendet

Im Leihgesterner Weg haben Unbekannte am Montag, zwischen 12.000 und 12.20 Uhr, ein mobiles Navi entwendet. Die Täter hatten sich dazu Zugang in ein Fahrzeug eines Paketdienstes verschafft. Sie flüchteten mit dem etwa 200 Euro teuren Gerät in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe auf Firmengrundstück

Auf hochwertige LED Scheinwerfer hatten es Langfinger in der Nacht zum Samstag in der Gottlieb-Daimler-Straße abgesehen. Die Unbekannten hatten dazu ein Gelände eines Autohauses betreten und einen Neuwagen aufgebrochen. Sie montierten dann die Scheinwerfer ab und versuchten offenbar Ähnliches an zwei anderen dort abgestellten PKW. Dort blieb es aber beim Versuch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe auf dem Feldweg

In der Verlängerung der Gottlieb-Daimler-Straße kam es am letzten Samstagnachmittag dann zu einem weiteren Aufbruch eines PKW. In diesem Fall ereignete sich die Tat auf einem nahegelegenen Feldweg, der zum Silbersee führt. Unbekannte hatten an einem VW die Seitenscheibe eingeschlagen und dann aus dem Innenraum eine Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Offenbar Radmuttern gelöst

In der Licher Straße in Oppenrod haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag mehrere Radmuttern gelöst. Glücklicherweise bemerkten die Besitzer des PKW den Eingriff rechtzeitig, bevor Schlimmeres passieren konnte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht im Bantzerweg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag (02.August) zwischen 02.00 Uhr und 12.00 Uhr einen im Bantzerweg geparkten VW. Als die Besitzerin zu ihrem silberfarbenen EOS zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt eines Motorrads missachtet

Zu einem Unfall kam es am Samstag (01.August) gegen 13.35 Uhr in der Gießener Straße in Wieseck. Ein 68-jähriger Mann aus Gießen befuhr in einem BMW die Straße "Am Steinkreuz" in Richtung Gießener Straße. An der Einmündung übersah der BMW-Fahrer vermutlich einen 22-jährigen Mann auf einem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Er wurde von einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Mit Einkaufswagen BMW gestreift

Samstagabend (01.August) gegen 19.10 Uhr verließ ein 38-jähriger Mann aus Gießen mit einem Einkaufswagen einen Einkaufsmarkt in der Georg-Elser-Straße. Nach einigen Metern ließ der Gießener den Wagen los. Der Einkaufswagen machte sich selbstständig und streifte einen geparkten BMW. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Mit Motorrad weggerutscht

Am Sonntag (02.August) gegen 11.40 Uhr kam es auf der Landstraße 3146 zwischen Weitershain und Odenhausen zu einem Unfall. Ein 53-jähriger Mann rutschte mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve weg und schleuderte ca. 50m in den Straßengraben der Gegenfahrbahn. Dabei verletzte sich die 61-jährige Mitfahrerin schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige zog sich nur leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Hungen: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am Sonntag (02.August) gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße 3137. Ein 60-jähriger Mann aus Hungen in einem Hyundai sowie eine 37-jährige Autofahrerin aus Laubach und ein 37-jähriger Laubacher auf einem Motorrad fuhren von Hungen nach Villingen. Der Hyundai-Fahrer beabsichtigte nach links in einen Feldweg abbiegen. Vermutlich übersah der Motorradfahrer, der beide vor ihm fahrenden Autos überholen wollte, den Abbiegevorgang des 60-Jährigen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der 37-Jährige schwer verletzte und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 53-jährige Mitfahrerin des Hyundai-Fahrers verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad und dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 4.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bus touchiert Seat

Ein 63-jähriger Mann befuhr am Sonntag (02.August) gegen 17.55 Uhr mit einem Bus den Uferweg. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz touchierte der 63-Jährige einen in Höhe der Hausnummer 8 geparkten Seat. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag (02.August) gegen 19.55 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 64-jähriger Mann befuhr mit einem VW die Bahnhofstraße in Richtung Westanlage und musste aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Vermutlich aufgrund von zu wenig Abstand kam ein 31-jähriger Rollerfahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Unfallflucht auf See-Parkplatz

3.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audis am Samstag (01.August) nach einer Unfallflucht in Inheiden. Der graue A3 stand zwischen 12.00 Uhr und 14.45 Uhr auf einem Parkplatz am Inheidener See. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel und der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Biebertal: Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag (03.August) gegen 10.00 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Hohenahr mit einem Audi die Landstraße 3047 von Frankenbach nach Fellingshausen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam der Audi-Fahrerin mittig auf der Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie dem Unbekannten aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und kam an der Bankette zum Stehen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Die 20-Jährige erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen weißen Kastenwagen handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Opel in der Gnauthstraße touchiert

Zwischen Dienstag (28.Juli) 18.00 Uhr und Freitag (31.Juli) 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Gnauthstraße geparkten Opel. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den blauen Meriva auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Beleuchtungsmast angefahren

Zwischen Donnerstag (16.Januar) 12.00 Uhr und Donnerstag (16.Juli) 12.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Beleuchtungsmast auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neuen Mitte in Watzenborn-Steinberg. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr anschließend davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell