Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen, L 542, 22.08.2020, 12.30 Uhr Verkehrsunfall mit Personenschaden

Landau (ots)

Eine Kradfahrerin befuhr die L 542 aus Fahrtrichtung Essinger Kreisel kommend in Fahrtrichtung Dreihof. Der unfallverursachende PKW-Fahrer befuhr einen Wirtschaftsweg rechts neben der L 542 in Fahrtrichtung L 542, auf die er anschließend auffahren wollte. Hierbei übersah er die von links herannahende Kradfahrerin. Es kam infolge Unachtsamkeit und Vorfahrtsmissachtung durch den PKW-Fahrer zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Kradfahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30000,- Euro.

