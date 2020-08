Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76870 Kandel - Jugendlicher beleidigt Polizeibeamten

76870 Kandel (ots)

23.08.2020, 01:15 Uhr: Zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth sollten in Kandel an einem Skatepark in der Nacht für Ruhe sorgen, da eine Gruppe Jugendlicher dort lautstark Musik hörte. Die Jugendlichen nahmen die Ansprache der Beamten offensichtlich nicht ernst. Die Polizei musste nämlich kurze Zeit später die Örtlichkeit nochmals aufsuchen, da die Musik erneut gellend erklang. Als der Polizeibeamte erklären wollte, dass dies Mitten in der Nacht nicht gehe, wurde er von einem 16-jährigen Jugendlichen aus Kandel beleidigt. Gegen ihn wurde nun ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

