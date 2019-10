Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Taschendiebe unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Baumheide - In einer Diskothek ist einem Bielefelder am Sonntag, 27.10.2019, das Handy gestohlen worden. In einem Discountmarkt in Baumheide hat ein Dieb am Montag, 28.10.2019, aus einer Einkaufstasche ein Portemonnaie erbeutet.

Die Polizei erinnert:

Tragen Sie Ihre wertvollen Dinge besser verdeckt und möglichst dicht an Ihrem Körper. Dabei können Sie Ihre Wertgegenstände auf verschiedene verschlossene Innentaschen aufteilen.

Weitere Tipps der Polizei finden Sie unter:

https://polizei.nrw/sites/default/files/2016-11/160818_LKA_PraevTipps_TaschendiebstahlNeu.pdf

Während sich ein 41-jähriger Bielefelder in einer Diskothek an der Meller Straße aufhielt, bewahrte er sein Handy in einer Gesäßtasche seiner Hose auf. Zwischenzeitlich verließ er einige Male den Club. Dabei herrschte im Eingangsbereich und auf dem Vorplatz Gedränge. Als er gegen 01:00 Uhr den Heimweg antrat, bemerkte er, dass sein schwarzes Samsung S10 nicht mehr in seiner Hosentasche steckte.

Eine 74-jährige Bielefelderin kaufte am Montagvormittag in zwei Geschäften an der Straße Rabenhof ein. In der Filiale eines Discountmarkts an der Einmündung Staufenstraße hängte sie ihre Einkaufstasche an einen Einkaufswagen. In dieser Tasche bewahrte sie ihre Geldbörse auf. Während ihres Aufenthalts in dem Discountmarkt gelang es einem Dieb, ihr Portemonnaie unbemerkt zu stehlen. Die 74-Jährige grenzte die Tatzeit für den Diebstahl ihres roten Lederportemonnaies zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ein.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell