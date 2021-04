Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht durch anliefernden LKW

Altrip (ots)

Am Donnerstag, dem 01.04.2021 kam es zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht durch den Fahrer eines LKW, welcher vermutlich den EDEKA Markt in der Ludwigstraße belieferte. Dazu befuhr er die schmale Einfahrt zum Hinterhof des Marktes und streifte mit dem Lastwagen die Wand eines benachbarten Hauses. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell