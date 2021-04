Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 01.04.2021, gegen 13:00 Uhr, parkte die 40-jährige Geschädigte ihren Fiat 500 der Farbe schwarz im Neumayerring, Höhe Hausnummer 40, in Frankenthal (Pfalz). Am 02.04.2021, gegen 18:00 Uhr, stellte die Geschädigte einen Streifschaden an der Beifahrerseite ihres PKW fest. Der Schaden, in Höhe von ca. 1500EUR, wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht, welches im Anschluss unerlaubt vom Unfallort flüchtete. Auffällig sind grünlich/türkisfarbene Farbanhaftungen am PKW der Geschädigten, welche vom Verursacher stammen dürften. Es wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer kann Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell