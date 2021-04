Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl der Geldbörse beim Einkauf

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 01.04.2021 zwischen 12:45 Uhr und 12:50 Uhr befand sich die 80-jährige Geschädigte in einem Supermarkt am Jakobsplatz in Frankenthal. Hier stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse, welche sich zuvor in ihrer mitgeführten, verschlossenen Handtasche befunden hatte, fest. In der Geldbörse befanden sich neben Personalausweis und Krankenkassenkarte auch Bargeld. Ihre Handtasche hatte die Geschädigte an den Griff ihres Rollators gehängt, eine Hand fast durchgängig am Henkel der Tasche. Wo genau die Geldbörse entwendet wurde, ist bisher unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell