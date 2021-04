Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Frankenthal (ots)

Am 01.04.2021 zwischen 06:55 Uhr und 16:10 Uhr stand der PKW Audi A4 des 34-jährigen Geschädigten auf dem Parsevalplatz in Frankenthal. In diesem Zeitraum wurde am geparkten PKW die Beifahrerseite in voller Länge zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

