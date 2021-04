Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Brand in Schrebergarten

Frankenthal (ots)

Am Mittwochmorgen, den 31.03.2021 gegen 06:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Schrebergartenhauses in der Beindersheimer Straße in Heßheim. Beim Eintreffen der Polizei stand das Haus bereits in Vollbrand und konnte im Anschluss durch die ausgerückte Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zur genauen Schadenshöhe und Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell