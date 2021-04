Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ein Leichtverletzter und 6000 EUR Sachschaden nach Unfall

Speyer (ots)

Ein Leichtverletzter und insgesamt ca. 6000 EUR Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Mittwoch um 12:45 Uhr ereignete. Ein 77-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße, als plötzlich von rechts ein 41-jährger PKW-Fahrer von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Wormser Landstraße einfuhr, um nach links in Richtung Schifferstadter Straße weiter fahren zu können. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte auch durch ein Abbremsen seitens des 77-Jährigen nicht verhindert werden. Durch die Kollision erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen.

