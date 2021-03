Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Exhibitionist

Am Dienstag, 30.03.2021, gegen 11:15 Uhr, überholte ein 20 bis 30 Jahre alter Mann, kurze dunkelblonde Haare, circa 175 cm groß, kurze weiße Hose, graues T-Shirt auf dem Feldweg "Am Bahnweiher" parallel der L 532 zu Fuß eine Joggerin und wartete sodann in einem Gebüsch. Als die Joggerin vorbeikam, machte der Mann auf sich aufmerksam und zeigte dieser sein Gesäß. Er trug lediglich einen Herren-String-Tanga. Die erschrockene Joggerin meldete den Vorfall der Polizei, die nunmehr wegen Exhibitionismus ermittelt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

