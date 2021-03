Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Limburgerhof (ots)

Am Dienstag, 30.03.2021, gegen 16:20 Uhr, parkte der Fahrer eines Opel-PKWs in der Speyerer Straße ein, als eine schwarze Limousine in Fahrtrichtung Rehhütte vorbeifuhr und mit dessen Außenspiegel zusammenstieß. Der Spiegel riss ab, der Unfallverursacher fuhr weiter. Es wird gegen diesen wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell