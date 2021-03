Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall mit Motorradfahrer

Speyer (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Dienstag um 19:50 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer, der auf der Industriestraße in Richtung Stockholmer Straße unterwegs war. In der Kurve vor der Joachim-Becher-Straße, kam der junge Mann vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Die zufällig vorbeifahrende Feuerwehr übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

