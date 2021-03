Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 30.03.2021 zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wormser Straße in Frankenthal. Ein bislang unbekannter PKW touchiert vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten braunen Renault an dessen linken Seitenspiegel. Anschließend entfernte sich die fahrzeugführende Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

