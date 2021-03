Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Hundeerziehung verleitet zum Biss - jedoch nicht durch einen Hund

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 30.03.2021 gegen 16:30 Uhr kam es auf einem Hundeauslaufplatz entlang der Mahlastraße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung einer bislang namentlich unbekannten männlichen Person und dem 48-Jährigen Geschädigten. Nachdem Worte nicht mehr ausreichten, geraten die beiden auch körperlich aneinander. Im weiteren Verlauf des Gerangels beißt der unbekannte, etwa 55 Jahre alte Mann, dem Geschädigten schließlich in die Hand. Er trug hierdurch eine blutende Wunde am Daumen davon. Der unbekannte Mann entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Hintergrund des Disputes waren wohl unterschiedliche Auffassungen, was die Hundeerziehung der eigenen Vierbeiner anging.

