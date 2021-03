Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Speyerer Straße / Amselweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 57-jährige fuhr auf dem Radweg in Richtung Speyer, als ein Pkw aus dem Amselweg herauskam und ihn am Vorderrad berührte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht an beiden Armen, am Bauch und am Schienbein. Zur genaueren Untersuchung ist er in ein Krankenhaus gebracht worden.

