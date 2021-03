Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigung an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 28.03.2021 gegen 21:00 Uhr auf Montag, den 29.03.2021 gegen 09:00 Uhr wurden mehrere ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge in der Frankenstraße in Frankenthal vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

