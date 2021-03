Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Zugelaufener Hund findet nach Hause zurück

Frankenthal (ots)

Am Sonntag, den 28.03.2021 gegen 13:00 Uhr wird die Polizeiinspektion Frankenthal über einen zugelaufenen Hund informiert. Da der Besitzer vor Ort durch die eingesetzte Streife nicht anzutreffen war, wurde der Hund vorübergehend "in Gewahrsam" genommen und in eine Auffangstation verbracht. Nach einem Aufruf über soziale Medien konnte der Besitzer schließlich ausgemacht werden. Ihm wurde der Aufenthaltsort seines Schützlings mitgeteilt, um eine glückliche Zusammenführung zu gewährleisten.

