Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsbehinderungen wegen brennendem PKW

Speyer (ots)

Am Mittwoch, um 13:30 Uhr, geriet ein PKW auf der B9 in Höhe der Abfahrt Verwaltungshochschule aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr mussten beiden Fahrspuren von Speyer in Richtung Germersheim für ca. 30 min gesperrt und der Verkehr über die B39 abgeleitet werden. Der PKW brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR Personen wurden nicht verletzt. Eine einspurige Fahrbahnsperrung dauert derzeit (15:24 Uhr) noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell