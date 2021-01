Polizei Hamburg

POL-HH: 210107-3. Zwei vorläufige Festnahmen nach Trickbetrug in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg

Tatzeit: 06.01.2021, 14:15 Uhr Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Carpserweg

Beamte des Polizeikommissariats 11 haben gestern zwei 40- und 48-jährige mutmaßliche Trickbetrüger vorläufig festgenommen. Die beiden Deutschen stehen im Verdacht, in Hamburg-Ohlsdorf als "falsche" Handwerker aufgetreten zu sein. Das für die Bearbeitung von Trickbetrug zuständige Landeskriminalamt 431 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bei den Fahndern des Landeskriminalamts 433 geriet ein mit zwei Männern besetzter Pkw in den Fokus. Der Pkw wurde im Bereich des Carpserwegs geparkt und einer der Männer betrat ein dortiges Wohnhaus. Als er nach einigen Minuten zum Pkw zurückkehrte, entfernten sich dieser in Richtung der Hamburger Innenstadt.

Während die Fahnder das Fahrzeug weiter im Blick behielten, überprüften andere Beamte im Anschluss das entsprechende Haus und ermittelten, dass dort eine 88-Jährige aufgesucht worden war. Der Mann hatte sich ihr gegenüber als Heizungsmonteur ausgegeben und unter diesem Vorwand Zutritt zur Wohnung erhalten.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde der Pkw in Hamburg-St. Georg angehalten und kontrolliert. Die beiden Insassen, zwei 40- und 48-jährige Deutsche wurden vorläufig festgenommen.

Eine anschließende Durchsuchung des Pkw führte zum Auffinden diverser Schmuckstücke, Goldmünzen und einer Uhr. Die Gegenstände sowie auch der Pkw wurden sichergestellt.

Die beiden mutmaßlichen Trickbetrüger wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamts, insbesondere die Auswertung der Beweismittel und Zuordnung der sichergestellten Wertsachen, dauern an.

Es kam gestern zudem zu zwei weiteren Taten im Zusammenhang mit Trickbetrug.

In Harburg wurde gegen 13:55 Uhr eine 83-Jährige aus der Brunsstraße Opfer von zwei Trickbetrügern, die sich ebenfalls als "falsche" Handwerker ausgeben hatten. Nachdem die zwei Männer zunächst die Einkäufe der Seniorin gegen ihren eigenen Wunsch zur Wohnungstür getragen hatten, gaben sie dort an, aufgrund eines Wasserschadens die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Durch weitere falsche Angaben erlangten sie Zutritt zur Wohnung und beschäftigten die Geschädigte derart, dass sie erst im Nachhinein das Fehlen zweier Ringe und Bargeld bemerkte. Die Trickbetrüger waren bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Gegen 18:30 Uhr wurde eine 67-Jährige aus dem Vinzenzweg in Wilstorf geschädigt, als sich eine "falsche" Pflegekraft Zutritt zur Wohnung verschaffte und die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte. Als die etwa 30-35- jährige, circa 165 cm große Täterin die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte das Fehlen einer Goldkette fest. Der als dicklich beschriebenen Mitteleuropäerin mit dunklen, zum Zopf gebundenen Haaren gelang es, unerkannt zu flüchten.

Ri.

