Vechta - Brand in einer Wohnung

Am Montag, 08. Februar 2021, geriet gegen 21.25 Uhr im Dominikanerweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Mülleiner in einer Wohnung in Brand. Die 92-jährige Bewohnerin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Vechta rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

