Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - versuchter Einbruch in Tischlereigebäude

Am Montag, den 08. Februar 2021, zwischen 00.00 Uhr und 12.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Halle einer Tischlerei am Alten Haferland einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Bei dem Versuch in die Halle einzudringen wurden zwei Außenfenster beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Einbruch in Container

Am Montag, den 08. Februar 2021, gegen 17.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer in der Adolph-Kolping-Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell