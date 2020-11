Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kettenbagger an Baustelle in Brand gesetzt

Erkelenz-VenrathErkelenz-Venrath (ots)

Unbekannte Personen setzten in der Nacht zu Montag, 9. November, gegen 1.50 Uhr, einen Kettenbagger sowie einen Container an der Grubenrandstraße (Landstraße 354n) in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand und das Kriminalkommissariat Erkelenz hat die Ermittlungen bezüglich einer Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell