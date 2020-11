Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kirche

Erkelenz-KuckumErkelenz-Kuckum (ots)

An der Straße In Kuckum hebelten unbekannte Täter die Seiten- sowie eine Zwischentür zur Kirche auf. Aus einem Tabernakel stahlen sie zwei Kelche, eine Monstranz sowie eine Hostienschale. Die Tat wurde im Zeitraum zwischen dem 10. Oktober (Samstag) und 8. November (Sonntag) begangen. Personen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell