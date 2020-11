Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsschilder von unbekannten Personen beschädigt

GeilenkirchenGeilenkirchen (ots)

Gleich in drei Straßen verbogen unbekannte Personen in der Nacht zu Sonntag (8. November) Verkehrszeichen, so dass diese in die Fahrbahn ragten und ein Hindernis darstellten. die betroffenen Straßen waren der Berliner Ring, der Erlenweg sowie die Herderstraße. Die Hindernisse wurden durch die Stadt Geilenkirchen beseitigt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

