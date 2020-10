Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

Northeim (Se) Freitag, den 02.10.2020, gegen 15.05 Uhr 37154 Northeim, Bundesstraße 241 zwischen Northeim und Moringen

Eine 45-jährige Northeimerin, eine 46-jähriger Hardegserin und ein 34-jähriger Uslarer befuhren mit ihren Pkw in genannter Reihenfolge die B 241 in Richtung Moringen. In einem Baustellenbereich bremste die Northeimerin ihren Pkw bis zum Stillstand ab. Die Hardegserin konnte ihren Pkw noch dahinter anhalten, der Uslarer bemerkte die vor ihm stehenden Pkw zu spät und fuhr auf den Pkw der Hardegserin auf. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wurde auf ca 7000.-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell