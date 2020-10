Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf Radweg mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Northeim (Se) Freitag, den 02.10.2020, 13.30 Uhr 37154 Northeim -OT Hammenstedt-, Bundesstraße 241 Höhe In der Linde

Ein 16-jähriger Mofa-fahrer und eine 69-jährige Pedelec-fahrerin, beide aus Katlenburg-Lindau, befuhren vorschriftsmäßig den einseitigen Radweg an der B 241 entgegen gesetzt. An einer unübersichtlichen Stelle in Höhe "In der Linde" stießen Beide frontal gegeneinander. Bei der Kollision wurde die Pedelec-fahrerin verletzt und in die Uni-Klinik nach Göttingen verbracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf unter 100.-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell