Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Northeim (ots)

37186 Moringen, Neue Straße; Donnerstag, 01.10.2020, 19:50 Uhr

MORINGEN (TH) Am Donnerstag, 01.10.2020, gegen 19:50 Uhr, ist es in der Neuen Straße in Moringen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähr. Jugendlicher aus einem Moringer Ortsteil befuhr mit seinem Leichtkraftrad samt Sozius die Neumarktstraße in Richtung Neue Straße. Im Bereich einer abknickenden Vorfahrtstraße missachtete eine 20-jähr. Frau aus Bad Gandersheim die Vorfahrt des Motorrades, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Hierdurch wurde der Sozius leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden i. H. v. ca. 2000,--- Euro.

