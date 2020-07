Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Fahrradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (30.07.) hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 82-jährige Mann aus Emsdetten war mit einem weiteren Radfahrer in Ostendorf unterwegs. In der Nähe des Geländes der Luftsportgemeinschaft Steinfurt stürzte der Emsdettener ohne Fremdeinwirkung. Er verletzte sich dabei schwer. Der 82-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

