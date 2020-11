Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht

MayenMayen (ots)

Am Montag, dem 02.11.2020 gegen 17:22 Uhr ereignete sich auf der L98 (Endertstraße) in Cochem in Höhe der Firma Metallbau Heimes ein Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher befuhr die Strecke von Cochem in Richtung Landkern. Ein Pkw befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung.

In der Rechtskurve in Höhe Metallbau Heimes verlor der Unfallverursacher, vermutlich ein Fahrzeug eines Malerbetriebes einen Eimer Farbe, welcher auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Hierbei wurde der volle Farbeimer vom entgegenkommenden Fahrzeug erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Cochem

