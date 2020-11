Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

RemagenRemagen (ots)

Am Montag, den 02.11.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände i. H. d. der Rheinallee gegenüber der Rheinfähre in Remagen OT Kripp, in Folge dessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Geschädigte soll seinen PKW - einen Ford Galaxy - gegen 10:00 Uhr morgens auf dem Parkplatz abgestellt und gegen 18:00 Uhr eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite bemerkt haben.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf etwa 3000 Euro.

Die Polizeiinspektion Remagen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642/9382-0

E-Mail: piremagen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell