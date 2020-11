Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Steuergerät aus Pkw gestohlen

Übach-Palenberg-WindhausenÜbach-Palenberg-Windhausen (ots)

An der Wurmtalstraße drangen unbekannte Täter am Samstag, 7. November, zwischen 16 und 18 Uhr, in einen Pkw ein, der dort abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie das Steuergerät.

