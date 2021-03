Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrerin schwer verletzt

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch (24. März) kam es gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung Berliner Ring/ Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau aus Geilenkirchen beabsichtigte von der Gerhart-Hauptmann-Straße nach links auf den Berliner Ring in Richtung Heinsberger Straße einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 27-jähriger Geilenkirchener mit seinem PKW den Berliner Ring aus Richtung Sittarder Straße kommend und bog nach links in die Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen und dabei verletzten sich beide Fahrzeugführer. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige musste stationär aufgenommen werden, während der 27-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

