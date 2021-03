Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerräume aufgebrochen

Wassenberg (ots)

Am 24. März (Mittwoch), zwischen 0 Uhr und 4.10 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Turmstraße insgesamt sechs private Kellerräume und einen Fahrradraum auf. Was die Täter entwenden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

