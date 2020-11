Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfallflucht geklärt; Seniorin von selbsternannten Handwerkern betrogen; Verkehrsunfall; Einbruch

Unfallflucht geklärt

Nachtrag zum Pressebericht vom 25.11.2020/11.59 Uhr

Die Verkehrsunfallflucht vom Samstagabend in der Lerchenstraße ist geklärt. Eine 54-jährige Frau steht in dringendem Verdacht, den Unfall verursacht zu haben und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wie bereits berichtet, war ein zunächst unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Wagen so heftig mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes der B-Klasse kollidiert, dass an diesem ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro entstanden und der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Nachdem sich Hinweise auf einen schwarzen VW Golf ergeben hatten, überprüften die Verkehrspolizei Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen etliche Fahrzeuge desselben Typs. Dies führte nun auf die Spur eines in Reutlingen zugelassenen Wagens, an dem sich entsprechende Unfallspuren befanden. Die mutmaßliche Fahrerin wird bei der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Anzeige gebracht. Ihr Führerschein wurde einbehalten. (ak)

Wernau (ES): Von selbsternannten Handwerken betrogen und bestohlen (Warnhinweis)

Eine über 80-jährige Seniorin ist am Donnerstagnachmittag Opfer von dreisten Betrügern geworden. Gegen 13 Uhr klingelte ein Unbekannter an ihrer Haustür und gaukelte der Frau vor, dass eine Dachrinne an ihrem Haus defekt sei. Der Betrüger zeigte ihr daraufhin im Inneren des Gebäudes auch noch einen angeblichen Wasserschaden. Unbemerkt hatte während des Gesprächs ein weiterer Täter das Haus betreten und stahl Schmuck im Wert von über 1.000 Euro. Als ein weiterer Mann, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Schmuckdieb handelte, zum Gespräch mit der Seniorin hinzukam und sich als Chef vorstellte, übergab die Seniorin im Vertrauen auf die Seriosität der Männer einen Vorschuss von mehreren hundert Euro für die angeblich notwendigen Reparaturarbeiten. Die selbsternannten Handwerker verschwanden daraufhin zügig und die Frau bemerkte erst dann den Diebstahl des Schmucks. Der erste Täter wird als ca. 50-Jähriger mit grauem kurzen Haarkranz, normaler Statur und einer Körpergröße von etwa 170 cm beschrieben. Er trug evtl. Gipserkleidung. Der angebliche Chef war etwa 45-50 Jahre alt, ebenfalls ca. 170 cm groß, korpulent, hatte schwarze lockige kurze Haare, trug einen weinroten Anorak und sprach schwäbischen Dialekt. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät hierzu:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot machen und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen Sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei.

- Wenn Sie Opfer eines Betrugs oder eines Diebstahls geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (sm)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Siebenlindenstraße / B 28 ereignet hat. Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem VW Tiguan gegen 7.50 Uhr die Siebenlindenstraße und wollte die B 28 geradeaus in Richtung Stadtmitte überqueren. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW Arteon eines 44-Jährigen kam, der auf der B 28 in Richtung Kiebingen unterwegs gewesen war. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): In Werkstatt eingebrochen (Zeugenaufruf)

Auf Fahrräder und Pedelecs hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Thanheimer Straße in eine Werkstatt mit Verkaufsraum eingebrochen sind. Zwischen 20 Uhr und acht Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Sektionaltor gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und ließen dort mehrere Fahrräder, Pedelecs und Akku-Ladegeräte mitgehen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen möglicherweise im dortigen Bereich ein größeres Fahrzeug aufgefallen ist. Polizeiposten Bisingen, Telefon 07476/9433-0. (ht)

