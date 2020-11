POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Einbruch in Wohnhaus

Polizeipräsidium Reutlingen

Radfahrer zu Fall gebracht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen den Fahrer eines dunklen Kombi. Der Pkw-Lenker war am Mittwochabend, gegen 18.40 Uhr, auf der Bismarckstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. Dabei kam es offenbar beim Überholversuch eines in gleicher Richtung fahrenden Rennradfahrers zu einem kurzen Gespräch zwischen dem Pkw-Lenker und dem 51-jährigen Radfahrer. Der Autofahrer soll seinen Überholversuch anschließend abgebrochen haben. Kurz vor der Kreuzung mit der Aulberstraße soll der Fahrzeuglenker erneut zum Überholen angesetzt und dabei den Radfahrer nach rechts abgedrängt haben, wobei es offenbar auch zu einem Kontakt zwischen dem Wagen und dem 51-Jährigen kam. Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der dunkle Kombi war zwischenzeitlich nach rechts in die Aulberstraße abgebogen und hatte seine Fahrt ohne sich um den Verletzten zu kümmern fortgesetzt. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften zur Ausleuchtung der Unfallstelle angerückt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-8660. (rn)

Esslingen (ES): Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Weimarer Straße am Mittwochnachmittag verletzt worden. Die beiden Bodenleger im Alter von 23 und 32 Jahren trugen gegen 15 Uhr eine zirka 50 kg schwere Metallwalze vom ersten in den zweiten Stock. Der unten tragende Arbeiter geriet hierbei auf der Treppe ins Straucheln und ließ die Walze fallen. Dadurch stürzte sein oben tragender Kollege nach unten und beide Männer fielen die Treppe hinunter. Sie mussten im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden. Zum Transport eines der Verletzten aus dem Treppenhaus rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und drei Mann zur Unterstützung an den Unglücksort aus. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Nürtingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Balinger Weg ist ein Unbekannter am Mittwoch eingebrochen. In der Zeit von 13.45 Uhr bis 22 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf und durchwühlte im Anschluss in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen dürften ihm dabei zwei Mobiltelefone und ein kleiner Bargeldbetrag in die Hände gefallen sein. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ht)

Mössingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein nicht mehr fahrbereiter Opel und ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend in der Freiherr-vom-Stein-Straße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 21 Uhr mit seinem Opel Meriva auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Belsen unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geriet. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 15 Jahre alte Beifahrerin bleiben zum Glück unverletzt. Sein nicht mehr fahrbereiter Wagen wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. (ht)

Bodelshausen (TÜ): Von der Sonne geblendet

Auf etwa 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 63-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Straße Am Kappelbrunnen verursacht hat. Der Mann war gegen 8.50 Uhr mit seinem Multicar von der Lindenstraße herkommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als er von der tiefstehenden Sonne so stark geblendet wurde, dass er mit seinem Klein-Lkw zu weit nach rechts kam. Dort krachte er mit so großer Wucht gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan, dass dieser nach vorne auf eine Begrenzungsmauer aufgeschoben wurde. Während der Multicar nach dem Unfall noch fahrbereit war, dürfte an dem Nissan wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Er musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (cw)

