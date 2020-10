Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Weitere Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Fahrzeugbrand

Wohl aufgrund eines technischen Defektes ist es am Mittwochmorgen in der Adolf-Damaschke-Straße zum Brand im Motorraum eines VW Golf gekommen. Eine 21-Jährige war gegen 6.20 Uhr mit ihrem Wagen unterwegs, als sie Rauch aus den Lüftungsschlitzen bemerkte. Kurz nach dem Anhalten stellte sie dann Flammen und heruntertropfendes Plastik aus dem Motorraum fest und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten an und konnte den Brand schnell löschen. Da die junge Frau Rauchgase, die ins Fahrzeuginnere eingetreten waren, eingeatmet hatte, wurde sie vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet und zu weit links gefahren

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Metzinger Straße / Bahnhofstraße / Kreuzgasse ereignet hat. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem VW Caddy gegen 6.40 Uhr die Kreuzgasse und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Dabei missachtete sie die dortige Stopp-Stelle und fuhr ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden VW Fox. Dessen 20 Jahre alter Fahrer war auf der vorfahrtsberechtigten Bahnhofstraße unterwegs und wollte der abknickenden Vorfahrtstraße nach links folgen, wobei er den Ermittlungen zufolge das Rechtsfahrgebot missachtet hatte und zu weit links fuhr. Die Caddy-Fahrerin wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Der 20-Jährige konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Sein nicht mehr fahrbereiter Wagen wurde abgeschleppt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand in Lagerraum

Ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Brandes in einem Lagerraum einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße gewesen sein. Gegen 10.50 Uhr wurde der Inhaber durch den starken Rauch auf den Brand aufmerksam und konnte diesen bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 20 Feuerleuten anrückte, bereits selbstständig löschen. Weil durch die Hitze die Elektrik erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann die Tankstelle derzeit nicht weiter betrieben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. (cw)

Aichtal (ES): Bei Dacharbeiten abgestürzt

Ein 18-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei Dacharbeiten auf einem Einfamilienhaus in der Leibnizstraße abgestürzt. Der junge Mann hielt sich gegen 13.20 Uhr auf einer Gaube auf und verlor den Halt. Über die Dachfläche rutscht er auf einen unterhalb der Dachkante verlaufenden Gerüstboden und zog sich dabei augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Der 18-Jährige konnte das Gerüst selbstständig verlassen. Im Anschluss wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. (mr)

Köngen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmittag eine Zwölfjährige leicht verletzt worden ist. Das Mädchen befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 13.20 Uhr mit ihrem Mountainbike die Römerstraße, als ihr auf Höhe des dortigen Kindergartens ein weißer SUV-Mercedes mit Esslinger Kreiszulassung entgegenkam. Dabei kam der Wagen offenbar auf die Fahrspur des Kindes und streifte mit dem Außenspiegel den Lenker des Fahrrads. Hierdurch stürzte die Zwölfjährige zu Boden. Der noch unbekannte Fahrer bog hingegen in die Kirchheimer Straße ab und fuhr davon. Das gesuchte Fahrzeug könnte mit getönten Scheiben und hellblauen Felgen ausgerüstet sein. Zeugenhinweise, insbesondere zum Fahrer bzw. zum Mercedes werden unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Am Mittwochvormittag hat sich im Kreuzungsbereich Rheinlandstraße / Westbahnhofstraße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Gegen 10.10 Uhr übersah eine 50-jährige Nissan-Lenkerin den stockenden Verkehr vor ihr und fuhr ins Heck eines Fiat, der dadurch noch auf einen Peugeot geschoben wurde. Die 32-jährige Fiat-Fahrerin sowie die 77 Jahre alte Lenkerin des Peugeot verletzten sich dabei leicht. Die Frauen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Der Peugeot wurde zudem abgeschleppt. (mr)

Burladingen (ZAK): Brand in Verteilzentrum

In einem Postverteilzentrum in der Gauselfinger Nonnenstraße ist am Mittwochvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Kurz nach elf Uhr bemerkte ein Mitarbeiter Brandgeruch und Rauch aus einem Abstellraum, in dem auch die Stromverteilung untergebracht ist. Der Mann begab sich daraufhin ins Freie und wählte den Notruf. Die Feuerwehr hatte die Situation rasch unter Kontrolle. Dennoch dürften mehrere Räume durch den entstandenen Rauch und die Hitze erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob das Verteilzentrum weiter genutzt werden kann, steht noch nicht fest. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

