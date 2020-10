Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Jugendlichen ausgeraubt - Zwei Verdächtige in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren. Den jungen Männern wird zur Last gelegt, am späten Nachmittag des 22. September 2020, gegen 17.30 Uhr, in der Liststraße einen 16-Jährigen beraubt zu haben. Die Tatverdächtigen, bei denen es sich um einen 19 Jahre alten Italiener sowie einen 20-Jährigen mit deutsch-italienischer Staatsangehörigkeit handelt, befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Am 22. September 2020 traf sich das spätere Opfer nach aktuellem Ermittlungsstand mit dem ihm flüchtig bekannten 19-Jährigen. Im weiteren Verlauf des Treffens kam ein zunächst unbekannter Komplize des 19-Jährigen hinzu. Gemeinsam sollen sie dann auf den Jugendlichen eingeschlagen und diesem zwei Smartphones sowie Bargeld geraubt haben. Die Tat wurde erst nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen gelangten die Kriminalbeamten jedoch auf die Spur des 20-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkte daraufhin entsprechende Haftbefehle, worauf beide Verdächtige am Donnerstag (8. Oktober 2020) festgenommen wurden. Im Rucksack des Jüngeren fanden die Beamten unter anderem ein mutmaßlich bei der Tat geraubtes Smartphone.

Die Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Beide waren zurückliegend bereits unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten und zu Jugendstrafen verurteilt worden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu einem weiteren mutmaßlichen Komplizen dauern noch an. Geprüft wird auch, ob ein Zusammenhang mit einem Raub zum Nachteil eines weiteren 16-Jährigen am Abend des 26. September 2020 in der Liststraße in Reutlingen besteht (siehe Pressemitteilung vom 28.9.2020 / 11.45 Uhr). (mr)

