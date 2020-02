Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Vandalen unterwegs

Polizei sucht weitere Zeugen

Xanten (ots)

Am Sonntag gegen 21.15 Uhr hörte ein 59-jähriger Mann aus Xanten zunächst ein Fahrzeug und dann ein Geräusch, das er nicht zuordnen konnte.

Nachdem er aus dem Fenster seines Hauses an der Bahnhofstraße schaute, konnte er beschädigte Scheiben an der Bushaltestelle feststellen.

Polizisten stellten im Laufe des Abends fest, dass im Xantener Stadtgebiet mehrere Scheiben an unterschiedlichen Bushaltestellen eingeschlagen worden waren. Alleine im Bereich des Bahnhofs waren es drei. Hiernach folgte die Haltestelle in Höhe des APX und im weiteren Verlauf waren einige im Bereich Lüttingen betroffen. Zum Beispiel an der Hildegard-von-Bingen-Straße.

Aktuell sind unsere Kollegen noch in Lüttigen damit beschäftigt, die Anzeigen aufzunehmen und bitten um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell