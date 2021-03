Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Reihenhaus

Erkelenz (ots)

Am Dienstag, 23. März, brachen unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr, in ein Reihenhaus an der Straße "Am Hagelkreuz" ein. Sie hebelten ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und gelangten so in das Objekt. Hier entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, eine Videokamera, einen Laptop, einen Tablet-Computer sowie einen Receiver.

