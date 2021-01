Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210129.3 Heide: Diebstahl eines Fahrrades - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

Am Montag ist es über Tag zu einem Diebstahl eines Fahrrades aus einem Schuppen in Heide gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Bikes geben können.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr begab sich ein Unbekannter in den nicht verschlossenen Schuppen vor einem Wohnhaus in der Beselerstraße. Er stahl aus diesem ein gesichertes Herrenfahrrad des Herstellers Pegasus, Model Solero SL Disc, in Schwarz. Der Zeitwert des Bikes dürfte bei etwa 400 Euro liegen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell