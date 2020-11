Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Pkw fährt auf Lieferwagen auf - Autofahrerin muss ins Krankenhaus - Zeugensuche!

Mit ihrem Renault ist eine Frau am Mittwochmorgen, 04.11.2020, auf der B 34 bei Albbruck einem Lieferwagen aufgefahren. Die 18-jährige kam ins Krankenhaus. Sie zeigte deutliche Schocksymptome. Gegen 10:45 Uhr war es auf der Bundesstraße in Höhe einer Tankstelle zu dem Auffahrunfall gekommen, als der 28-jährige Lieferwagenfahrer seine Geschwindigkeit verringerte. Die Aussagen der Beteiligten zum genauen Unfallgeschehen unterscheiden sich. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0). Der Sachschaden liegt am Pkw bei rund 5000 Euro, am Lieferwagen bei ca. 6000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

