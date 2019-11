Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Tanken Fußgänger angefahren

53909 Zülpich (ots)

Freitagmittag (13.45 Uhr) wollte ein 43-Jähriger aus Zülpich seinen Pkw an einer Tankstelle an der Römerallee auftanken. Als er an einer Zapfsäule stoppte, bemerkte er, dass dieser außer Betrieb gestellt war. Es setzte mit seinem Pkw zurück und fuhr dabei eine 79-jährige Fußgängerin an. Diese hatte ihren Tankvorgang bereits bezahlt und war auf dem Rückweg zu ihrem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte die Dame in ein Krankenhaus.

