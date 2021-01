Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210128.4 Nordermeldorf: Diebstahl von Kraftstoff

Nordermeldorf (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch ist es in Nordermeldorf zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Baggers gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Im Zeitraum von Dienstagmittag bis zum Mittwochmorgen verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt über einen gesicherten Zaun zu einem Spülfeld einer Baustelle in der Straße Stinteck. Dort begab er sich zu einem Bagger, brach den Tank auf und entwendete eine nicht bekannte Menge Diesel. Bei der Öffnung des Tanks richtete der Täter an diesem einen Schaden in Höhe von 500 Euro an.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell