Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210128.1 Albersdorf: Werkzeuge bei Einbruch entwendet

Albersdorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine Werkhalle in Albersdorf eingedrungen und haben Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle eines Handwerkbetriebes in der Straße Hogen Haid. Aus dem Gebäudeinneren stahlen sie zahlreiche hochwertige Werkzeuge. Zum Abtransport des Diebesguts haben die Täter vermutlich ein Fahrzeug genutzt, die Flucht dürfte über den Schrumer Weg erfolgt sein.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sie ansonsten sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

