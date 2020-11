Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehören diese Fahrräder?

PlettebergPletteberg (ots)

Polizei sucht Besitzer Am Dienstag, 10.11.2020, wurden zwei Fahrräder in der Holbeinstraße, in Höhe Nr. 14, in einer dortigen Hecke, aufgefunden. Da die beiden Fahrräder bei der Polizei bislang nicht als gestohlen einliegen, werden nun die Eigentümer gesucht. Es handelt sich bei den aufgefundenen und sichergestellten Fahrrädern um Mountainbikes der Marke Black Forrest und Mc Kenzie Hill. Wer Hinweise zu den Besitzern machen kann, möge sich bitte mit der Polizei in Plettenberg (02391-9199-0 oder 02391-9199-6213) in Verbindung setzen. Anlage: Fotos der beiden Räder

