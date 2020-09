Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 75-jährige VW-Fahrer in der Saarlandstraße. Er bog in die Römerstraße ab. Von links kam eine Straßenbahn und hatte Vorfahrt. Deren 57-jähriger Fahrer leitete beim Erkennen des VW eine Bremsung ein. Einen Unfall konnte er jedoch nicht mehr vermeiden. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenbahn musste zur Reparatur den Betriebshof ansteuern. In der Straßenbahn befanden sich mehrere Fahrgäste. Verletzte gab es keine. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 19.000 Euro.

Die Vorfahrt nicht zu beachten ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Unfälle, meldet die Polizei. Diese Unachtsamkeit sei häufig auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Denn wer in einen Unfall verwickelt ist, verliert viel Zeit, im schlimmsten Fall sein Leben. Deshalb mahnt die Polizei, sich mehr Zeit zu nehmen und lieber eine Minute später anzukommen als gar nicht.

