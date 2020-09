Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Rollerfahrer bei Unfall verletzt/ Leichte Verletzungen trug ein 17-Jähriger am Montag in Machtolsheim davon.

Gegen 17.15 Uhr war eine Frau in ihrem Dacia in der Steiglesstraße unterwegs. Die 20-Jährige wollte nach rechts in die Straße Am großen Stein abbiegen. Aus dieser Straße kam ein Motorroller, welcher nach links abbiegen wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Kradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen waren beide Fahrer zu weit links gefahren. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Pkw und der Piaggio auf 3.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der wirkenden Kräfte meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot drohen Bußgelder und Punkte in Flensburg.

