Drei Verletzte und rund 45.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Montag in Giengen.

Gegen 18.45 Uhr war eine 46-Jährige mit einem Opel von Sontheim in Richtung Herbrechtingen unterwegs. Bei Giengen missachtete sie an der Auffahrt zur Autobahn die rote Ampel und stieß mit einem 30-Jährigen zusammen. Der wollte mit einem Mercedes aus Richtung Herbrechtingen bei Grün in Richtung Autobahn abbiegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Herumfliegende Teile beschädigten noch einen Seat. Die Opel-Fahrerin, der Mercedes-Fahrer und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mercedes und der Opel mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen drei Autos beträgt rund 45.000 Euro. Die Feuerwehr war im Einsatz.

