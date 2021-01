Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210127.5 Heiligenstedten: Junge Frau wird Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters

Heiligenstedten (ots)

In einem mehrstündigen Gespräch ist es einem Betrüger gestern gelungen, an das Konto der Geschädigten zu gelangen und eine Überweisung ins Ausland zu tätigen. Der Anrufer gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus.

Um 09.00 Uhr erhielt eine 27-Jährige den Anruf eines gebrochen Englisch sprechenden Mannes, der sich als Mitarbeiter von Microsoft vorstellte und mitteilte, dass der Computer der jungen Frau von Viren befallen sei. Dem Unbekannten gelang es, seine Geschichte derart glaubhaft rüberzubringen, dass die Geschädigte auf ihrem Rechner zu Reparaturzwecken eine Fernwartungssoftware installierte und dem Fremden so Zugriff auf ihr Konto verschaffte. Zudem übermittelte die 27-Jährige dem Betrüger mehrere TANs, mit denen der Gauner schließlich eine Überweisung auf ein Konto in Litauen in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages tätigte. Nach rund sechs Stunden war das Telefonat beendet, den Schaden bemerkte die Geschädigte kurz darauf.

Erneut weist die Polizei darauf hin, dass die Firma Microsoft keine Fernwartung per Telefon vornimmt. Sollten Sie Anrufe von Menschen erhalten, die sich als Mitarbeiter des Unternehmens ausgeben, beenden Sie diese umgehend!

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell